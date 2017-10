Comenzó en Cuba vacunación contra la peste porcina clásica

La Habana, Cuba. – La novedosa vacuna cubana Porvac, de una efectividad superior al 90 por ciento en el tratamiento y prevención de la peste porcina clásica, se estrenó este lunes en la Isla de la Juventud, con vistas a su posterior extensión a todo el país.

El director de Investigaciones Agropecuarias del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Mario Pablo Estrada, confirmó que se prevé que en unos seis meses todos los cerdos de ese territorio estén protegidos contra la mencionada enfermedad contagiosa.

Adelantó que la primera etapa de la vacunación se realizará en las granjas porcinas y entidades con mayor cantidad de esos animales, y posteriormente se incluirá al resto de las unidades de producción.

Estrada agregó que por último se concentrarán los esfuerzos en los cerdos de traspatio y los que entren al municipio especial, en aras de lograr el control y la erradicación de la enfermedad viral.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.