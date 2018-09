Científicos de Estados Unidos y Cuba cumplen acuerdos bilaterales

Muestreos en la presa del municipio cienfueguero de Abreus y la playa de Rancho Luna, dieron la certeza durante un intercambio académico, que durante una semana sostuvieron científicos de varias universidades e instituciones de Estados Unidos y el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos.

El encuentro da cumplimiento a la Declaración conjunta sobre protección ambiental, y el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para la conservación y manejo de áreas marinas protegidas.

Para la doctora Allison Robertson, de la Universidad South Alabama, este proyecto proporcionó una fantástica posibilidad de unirnos a nuestros colegas cubanos.

Participaron expertos y estudiantes de postgrado de las universidades e instituciones de investigación del sur de Alabama, los estados de Texas y Massachusetts, también de la costa del golfo de la Florida, y de la Fundación Nacional de Ciencia.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.