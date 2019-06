Ciencia cubana en favor del desarrollo agroindustrial

La Habana, Cuba. – Aplicar los resultados de la ciencia, la tecnología e innovación para impulsar el desarrollo del sector agroindustrial fue ratificado en el 1er. Taller La producción de alimentos con más ciencia, al que asistió el vicepresidente cubano Roberto Morales Ojeda.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, habló sobre la implementación de la Tarea Vida en relación con la propuesta de los cambios en el uso de la tierra, como consecuencia de la elevación del nivel medio del mar.

Al referirse a las proyecciones del sector hasta 2030, enfatizó que desde la ciencia se debe trabajar para responder las demandas orientadas a la producción de semillas, base del desarrollo de la agricultura.

En el Taller La producción de alimentos con más ciencia, el titular del sector insistió en lograr una mayor integración entre las universidades y los politécnicos agropecuarios.

