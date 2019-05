Celebrará Villa Clara Día Mundial del Medio Ambiente

El acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente será en Villa Clara el próximo 5 de junio, por los resultados en la preservación del entorno en la provincia, la quinta más poblada, se anunció hoy.

La decisión de que organice las actividades centrales por la efeméride, obedeció al alcance de su gestión en la aplicación de las estrategias de conservación y preservación, informó Odalys Goicochea Cardoso, directiva del CITMA.

Indicó que sus resultados están incluidos en la Estrategia Ambiental Nacional, y en el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido por Tarea Vida, sobre todo en la lucha contra la contaminación.

La directiva ejemplificó cómo Villa Clara realiza un uso eficiente y racional del agua, el control de los incendios forestales, la minimización de las fuentes contaminantes, y el vertimiento de arena en la cayería noreste y en la zona costera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.