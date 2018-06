Celebran Día del Trabajador Petrolero

La Empresa de Gas Licuado de la Habana, en saludo al Día del Petrolero cubano, celebró la efeméride en la sede de la Unidad Empresarial de Base de Mecanización, corazón de la actividad de transportación de los cilindros hasta los puntos de ventas a sus clientes estatales.

Allí recibieron el galardón trabajadores con más de 20 y 25 años de labor ininterrumpida en el sector petrolero en la capital, ascendiendo a 68.

El director general de la Empresa de Gas Licuado de la Habana, Amado González, dijo a Radio Reloj que entre las acciones de la entidad este año destacan mantener extracciones, transportación y ventas sostenidas mensuales de medio millón de cilindros.

Significó que se preparan las condiciones materiales y logísticas para arrancar la venta liberada de gas licuado en agosto, en municipios de Artemisa y Mayabeque.

