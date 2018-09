Celebra cuatro décadas la Sociedad Cubana de Geología

El desarrollo de jornadas científicas en todo el país acerca de la prospección de recursos naturales en cada territorio forma parte del programa por el aniversario 40 de la Sociedad Cubana de Geología que se extiende hasta febrero del próximo año.

Kenya Núñez, presidenta nacional de esa organización profesional, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que la presentación de investigaciones en todas las filiales servirá de preparación para la VIII Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, que tendrá lugar en abril en La Habana.

Destacó que en la reunión internacional se expondrán temáticas de actualidad como la geodinámica del Caribe, sismicidad y tratamiento de las costas, además de la cancelación de sellos postales que reflejarán la Geodiversidad de Cuba.

La reunión también prevé congresos de petróleo, minería, geología y técnica de información matemática, según trascendió.

