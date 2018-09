Cambio climático a debate en MarCuba 2018

Entre las temáticas que abordará el XI Congreso de Ciencias del Mar, del 15 al 19 de octubre figuran el cambio climático, los impactos humanos y el desarrollo marítimo-recreativo.

La conservación y biodiversidad, así como la biotecnología y seguridad alimentaria también estarán a debate en ese evento, a celebrarse en el capitalino Palacio de Convenciones de La Habana.

Con el lema Las ciencias de hoy por las costas y el mar del futuro, especialistas cubanos y también de México, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Portugal participarán en simposios y talleres, relacionados con la restauración de arrecifes coralinos, la conectividad de los océanos y la educación ambiental.

Prestigiosas instituciones confirmaron su presencia en el congreso, entre las que figuran el Comité Oceanográfico Internacional, y el Acuario de la Florida.

