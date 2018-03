Cambio climático: amenaza sistémica para la humanidad

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, afirmó que en un mundo lleno de conflictos, el cambio climático representa la amenaza más sistémica para la humanidad, y llamó a tomar acciones urgentes al respecto.

Un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía Atómica, muestra el ritmo implacable del cambio climático durante los últimos años, dijo a la prensa reunida en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El costo económico de los desastres relacionados con el clima, alcanzó una cifra récord el año anterior, con 300 mil millones de dólares de pérdidas, señaló el diplomático portugués.

Asimismo, añadió, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 1, 4 por ciento, y la temporada de huracanes en el Caribe resultó la más costosa de la historia, destruyendo décadas de desarrollo en un instante.

