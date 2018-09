Camagüey en defensa del medio ambiente

Pionera en el país por sus estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos, Camagüey muestra efectivas gestiones en defensa del entorno y aplicación de la Tarea Vida.

El aumento de franjas hidroreguladoras para el uso racional del agua, inversiones en conductoras y potabilizadoras, además de labores para el mejoramiento de la Bahía de Nuevitas, son algunas de sus acciones más sobresalientes.

La Doctora Andrea Armas, directora de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en Camagüey, reconoció que aún la percepción de riesgo ante el cambio climático no es mayoritaria en la población y los organismos deben planificar presupuestos para su enfrentamiento.

Destacó aportes de especialistas de los centros de Ingeniería Ambiental y de Meteorología a la ciencia cubana y resaltó el hacer en la educación que se necesita para el progreso de los programas científicos.



