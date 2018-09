Califican de positiva colaboración científica cubano-rusa

Gregory Tubnikov, viceministro primero de Ciencia y Educación Superior de la Federación de Rusia, calificó en La Habana de muy útil los resultados de la III Sesión del Grupo de Trabajo ruso-cubano para la colaboración en la esfera de la ciencia, las tecnologías y el medio ambiente.

Las deliberaciones han sido sumamente positivas para los 2 países en virtud de la conciliación de intereses sobre todo en las áreas priorizadas, comentó Trubnikov.

Añadió que con científicos cubanos tuvieron en cuenta la primera etapa de 5 proyectos jerarquizados, de más de 50 que examinaron en el II encuentro efectuado en Moscú en 2017.

Mencionó los de geofísica y astronomía, altas tecnologías, espacio cósmico cercano a la Tierra y el Sol, paleontología y la influencia de los fenómenos hidrometeorológicos sobre los materiales.

