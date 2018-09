Avanza Cuba en la informatización de la sociedad

Sanjay Goel, director del Centro de Seguridad e Informática Forense de la Universidad de Albany, Estados Unidos, elogió en La Habana que avanza la política de informatización de la sociedad en nuestro país.

En la Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2018, el experto precisó la imperiosa necesidad de actualizarse en las temáticas de alto impacto que favorezcan la cooperación entre las instituciones.

En el evento de la Universidad de las Ciencias Informáticas, la miembro del Buró Político, Miriam Nicado, y Yordi Jiménez, de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, inauguraron en la UCI el aula del Centro Internacional de Métodos Numéricos para la Ingeniería.

El foro es un espacio para el intercambio de experiencias y resultados en la actividad investigativa en el campo de la informática.

