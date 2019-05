Aumenta el índice de boscosidad en Cuba

El pasado año, Cuba cerró con un índice de boscosidad de 32. 23 por ciento, cifra que ratifica la continuidad de la tendencia al crecimiento progresivo de la superficie boscosa registrada en los últimos 8 años.

La directora de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Odalys Goicochea, destacó a Guantánamo y Pinar del Río como las provincias con mayor superficie boscosa.

Además se cumplieron las acciones contempladas en el programa nacional de rehabilitación de playas, mientras sumaron alrededor de 72 mil las hectáreas beneficiadas con medidas de mejoramiento y conservación de suelos, señaló.

Agregó que en este calendario una decena de áreas protegidas recibieron las categorías de Reserva Ecológica, Elemento Natural Destacado, Refugio de Fauna, Reserva Florística Manejada, Paisaje Natural Protegido y Áreas Protegidas de Recursos Manejados.

