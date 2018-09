Asume nuevos retos Centro Nacional de Biopreparados

Ubicado en el municipio de Bejucal, el Centro Nacional de Biopreparados asume nuevos retos, con el objetivo de culminar un año productivo, acorde a lo planificado.

La institución científica pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba y elabora, investiga y desarrolla productos biofarmacéuticos.

La Directora Adjunta del BioCen, Tamara Lobaina dijo que, asumen retos que involucran a todos sus trabajadores, ellos son soportes esenciales de la misión que cumplen y así llevar a cabo el cumplimiento de sus planes de venta y de ingresos.

Lobaina agregó que en materia de investigaciones trabajan con medios de cultivo para el diagnóstico microbiológico, además, con extractos alergénicos y vacunas terapéuticas contra alergias respiratorias; de forma paralela laboran en el desarrollo de reconstituyentes de origen natural.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.