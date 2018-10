Participará Cuba en Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación en Japón

Una representación cubana encabezada por el viceministro primero de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Fernando González, llegó a Japón para participar en una importante conferencia sobre el aporte de la ciencia al futuro de la humanidad.

La delegación cubana asistirá al XV Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Sociedad, previsto desde mañana hasta el lunes en la ciudad de Kioto, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

El evento, que reúne cada año a renombrados académicos, debatirá en esta ocasión sobre el aporte del desarrollo científico al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada país, y la adaptación al Cambio Climático.

El foro, refieren los organizadores, es también una plataforma para formar redes de colaboración entre líderes del entorno académico, la industria y los gobiernos para construir un mundo mejor de manera conjunta.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.