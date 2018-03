Aportan energía limpia parques fotovoltaicos de Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, Cuba.- Los dos primeros parques fotovoltaicos construidos en Ciego de Ávila han aportado al Sistema Eléctrico Nacional más de 3 mil megawatt-hora, energía renovable que no contamina la atmósfera.

El primer centro de ese tipo, montado en Ceballos, funciona desde agosto y dispone de una capacidad de generación de 4,4 megawatt pico, informó Ariel Díaz Román, director técnico de la Empresa Eléctrica provincial.

Díaz Román precisó que desde finales de diciembre pasado esa instalación se encuentra en funcionamiento con todos sus parámetros al ciento por ciento, lo cual garantiza la entrega total de la energía que produce.

El segundo parque, ubicado en el municipio de Chambas, está en fase de ajuste y puesta en marcha, pero desde el 1ro de febrero se sincronizó al Sistema Eléctrico Nacional y aporta diariamente entre 15 y 18 megawatt, señaló el directivo.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.