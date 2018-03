Aperturan nuevos centros científicos en el Jardín Botánico Nacional

La Habana, Cuba. – En ocasión del aniversario cincuenta del Jardín Botánico Nacional, fundado por Fidel, se inauguró en la institución ubicada al sur de La Habana, el Centro Científico Docente de esa rama, que cuenta con un moderno Herbario, el cual será el de mayor capacidad en El Caribe.

También abrió una biblioteca, única especializada en botánica en Cuba, y locales de investigación para el desarrollo científico que contribuyen con los estudios de esa especialidad, la docencia y la conservación de la flora.

Los renovados pabellones de exposición del Jardín Botánico Nacional de la Universidad de La Habana reabren tras un proceso de reparación y cabe destacar que se continúan las labores de reconstrucción del Jardín Japonés, único en Cuba.

La institución exhibe más de 3 mil especies de plantas tropicales, tiene la mayor colección de árboles de Cuba y es uno de los más grandes del mundo.

