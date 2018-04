Alianza universidad-empresa en pos del desarrollo científico

La empresa de alta tecnología y el futuro de la industria farmacéutica cubana, constituye el tema central de un panel sobre la ciencia en función del desarrollo vista desde la alianza universidad-empresa, que sesiona mañana en La Habana.

Agustín Lage, director del Centro de Inmunología Molecular, será el primero en disertar respecto a ese asunto en un encuentro de 3 días de duración, en el Centro de Convenciones de la Universidad de La Habana.

María Márquez, del centro de altos estudios, informó que también expondrán Vilma Hidalgo, acerca del modelo universidad-empresa y Alejandro Padrón, en torno a la innovación y las perspectivas de la industria farmacéutica.

El Centro de Inmunología Molecular surgió hace 23 años por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro, sus productos benefician a cientos de miles de pacientes y se han convertido en importantes fuentes de exportación.

