Alcanzan acuerdo sobre cambio climático

En la Cumbre sobre Cambio Climático que recién concluyó en Katowice, Polonia, las 200 naciones reunidas -entre las que se encuentra Cuba- pactaron normas de aplicación concretas del Acuerdo de París contra ese fenómeno.

El resultado de este pacto es un libro de reglas que especifica criterios según los cuales cada país informará los progresos en los recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La ministra cubana de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, participó en esa cita donde expuso los progresos de nuestra Isla en la implementación del Plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático, más conocido como Tarea Vida.

Además la titular defendió la posición de los Pequeños Estados Insulares a partir de la experiencia cubana en esa esfera y compartió las actividades de nuestra delegación en la Cumbre sobre Cambio Climático a través de su cuenta de Twiter.

