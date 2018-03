Advierten en Cuba sobre pérdida de especies de la fauna

La Habana, Cuba.- La cantidad de especies de la fauna que se pierden en el mundo por sobreexplotación, falta de hábitat y por el cambio climático es alarmante, advirtió en La Habana un académico cubano.

Una especie que se extingue no volverá más, porque los procesos evolutivos que la han creado no se repiten, declaró Vicente Berovides, profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, en el contexto del evento científico Cubazoo 2018.

Por eso, la labor de los zoológicos es importante para elevar la conciencia en ese sentido y contribuir a su rescate, subrayó el experto en el contexto de la cita que mañana cierra sus puertas en el Complejo Parque Zoológico Nacional.

Para que se tenga una idea, se conocen muchos casos de especies que estaban al borde de la desaparición, y los parques zoológicos la salvaron y ahora son numerosas, reconoció el profesor Berovides.

