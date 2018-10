Acontece intercambio sobre energías renovables

Desde hoy y hasta el jueves próximo el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado de Santiago de Cuba, acoge a académicos europeos y latinoamericanos, para debatir sobre la modernización de los planes de estudio de energías renovables.

El encuentro es la VIII reunión del proyecto Erasmus Más, programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el período 2014- 2020.

El próximo jueves, los catedráticos desarrollarán talleres con temas como los estándares del flujo en frío del biodiésel, gasificación del desperdicio de industrias forestales, y tratamiento combinado de la biomasa celulósica.

A esta primera cita en la isla, confluyeron expertos de Reino Unido, Italia, España, Brasil, Colombia, de la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba, y del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, de La Habana.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.