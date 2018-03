Acogerá Varadero Congreso de Telecomunicaciones

Varadero, Cuba. – El VI Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, sesionará en la ciudad-balneario de Varadero, en la provincia de Matanzas, del 11 al 15 de junio próximo, con expertos de todo el mundo.

Durante el foro se debatirán temas sobre el desarrollo digital y las nuevas tecnologías, así como el avance de la economía digital en América Latina y el Caribe, las políticas públicas para impulsar la innovación, y los mecanismos de inversión en infraestructuras de banda ancha.

De acuerdo con un comunicado oficial, se trata del foro anual más importante para la discusión de políticas públicas sobre los avances en la informática y las comunicaciones en la región.

El programa de actividades también acogerá una serie de talleres, reuniones y espacios académicos en favor de promover el intercambio de mejores prácticas en cuanto a tecnologías

