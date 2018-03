Academia de Ciencias de Cuba premia investigaciones universitarias

La Habana, Cuba.- La Universidad de La Habana celebró el acto de reconocimiento a los resultados científicos más relevantes, correspondientes al año 2017, entre ellos 22 premios de la Academia de Ciencias de Cuba.

En la ocasión el rector Gustavo Cobreiro Suárez, resaltó que cuando se celebran los 290 años del centro de altos estudios, todas las facultades tienen sólidos resultados, y la vida científica de la entidad muestra gran dinamismo.

Mediante un comunicado, el rector destacó que la Universidad de La Habana se honra con más de 20 resultados de investigación científica del año pasado, premiados por la Academia de Ciencias de Cuba.

Ello representa el 30 por ciento de los otorgados por esa prestigiosa institución , confirmó Cobreiro; de ellos, el 72 por ciento corresponden a resultados de las Ciencias Naturales y Exactas.

