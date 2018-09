Ciego de Ávila se consolida como el líder de la pelota en Cuba

La Habana, Cuba. – Ciego de Ávila consolida su liderazgo en la serie Nacional de Béisbol al vencer a Pinar del Río 2 carreras por cero; y Holguín detuvo el ímpetu de la Isla de la Juventud con pizarra de 7 por una, con la séptima victoria de Wilson Paredes con jonrones de Maikel Cáceres y Marnolkis Aguilar.

Matanzas con 2 carreras anotadas en el último capítulo, dejó al campo a Industriales 4 anotaciones por 3, guiados por Ramón Licor desde la lomita; mientras que Villa Clara ganó 3 por cero a las Tunas con éxito de Alain Sánchez y vuelacerca de Yeniet Pérez.

Mayabeque sigue escalando y venció 8 carreras por 2 a Guantánamo, incluido bambinazo de Michael González; y Santiago de Cuba dominó 7 por una a Cienfuegos, Gelkis Jiménez y Marlon Serrano aportaron cuadrangulares para respaldar a Ulfrido García.

Camagüey derrotó una por cero a Sancti Spíritus en buen duelo ganado por Dariel Góngora; en tanto Granma cayó ante Artemisa 3 carreras por una.

