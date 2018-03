Conmemoran aniversario 60 de la fundación del Tercer Frente

Presidido por los Comandantes de la Revolución Ramiro Váldes Menéndez y Guillermo García Frías fue rememorado en la serranía santiaguera de Cruce de los Baños el aniversario 60 de la fundación del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz.

Las palabras centrales del acto político y ceremonia militar estuvieron a cargo del General de División de la reserva, Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, quien resaltó la figura del Comandante Almeida junto a valerosos combatientes que cumplían la orden de Fidel, de crear un nuevo Frente de batalla.

En su discurso resaltó el papel de la columna guerrillera en la victoria final y el desarrollo alcanzado por el territorio del Tercer Frente, gracias a la Revolución.

Al finalizar Ulises Rosales exhortó a seguir trabajando en las nuevas tareas y apoyar con masiva participación en las elecciones generales.

Pobladores de Cruces de los Baños, junto a dirigentes del Partido y Gobierno, rememoran la proeza realizada por 55 hombres y 2 mujeres de abrir un nuevo frente de guerra contra la dictadura en montañas santiagueras.

Camilitos de Contramaestre tienen a su cargo la guardia de honor y el depositarán flores donde reposan los Héroes y Mártires del Tercer Frente Oriental en el Mausoleo de Loma de la Esperanza.

Como expresará el General de Ejército Raúl Castro Almeida cumplió con su proverbial lealtad, eficacia y espíritu de sacrificio, la misión de crear el Tercer Frente y posteriormente cerrar el cerco a Santiago de Cuba.

Hace 60 años se fundó el Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy, bajo la dirección del Comandante Juan Almeida.

En Puerto Arturo, centro sur de Oriente, fue donde se despidió del grupo de Raúl, y el lugar exacto de fundación. Lo integraban 52 efectivos, con el pelotón 1 al mando del capitán Calixto García, y el 2 del capitán Guillermo García.

Efectuó su primer combate contra la guarnición e instalaciones de la refinería de petróleo TEXACO, y enfrentó la Operación Plan FF (Fin de Fidel) toda una monumental fuerza militar batistiana, incluyendo la aviación.

Coraje, fuerza y tesón demostraron los integrantes del Tercer Frente guerrillero. Al decir del Comandante Almeida e l Tercer Frente cumplió con honor la misión que le asignó Fidel y fue uno de los puntales de la victoria definitiva del pueblo cubano .

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.