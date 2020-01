Celebra Cuba Día Internacional de la Educación

La Habana, Cuba.- La reafirmación del papel de la Educación como derecho humano fundamental, marca hoy la celebración del Día Internacional de esa esfera en países que, como Cuba, muestran logros reconocidos a nivel mundial.

Al respecto de esos resultados el Jefe de la Cancillería cubana Bruno Rodríguez Parrilla publicó en su cuenta en Twitter:

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional de la Educación para resaltar su rol en la paz y el desarrollo y abogar por un aprendizaje de calidad, inclusivo y equitativo.

Cuba es la única nación de América Latina que cumplió los objetivos globales de la Educación para Todos en el período 2000-2015, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Los propósitos de la UNESCO coinciden con los de la Revolución cubana: educación, acceso libre y gratuito a la creación y a las prácticas culturales, al desarrollo científico técnico y a las nuevas tecnologías de información y las comunicaciones.

