Camagüey: conmemoran hoy natalicio de Ignacio Agramonte

Camagüey, Cuba.- Con la tradicional peregrinación que anualmente realiza el pueblo camagüeyano desde la casa natal de Ignacio Agramonte hasta el parque que lleva su nombre, antigua Plaza de Armas, se rinde hoy homenaje al prócer mambí, en el aniversario 176 de su natalicio.

Diversos sectores de la sociedad lugareña, junto a representantes de las organizaciones políticas y de masas, participan en la marcha por calles del centro histórico de la urbe.

Al término de la peregrinación y tras el acto de recordación se izará la bandera cubana en la Plaza de San Juan de Dios, donde se ubica el que fue entonces hospital anexo a la Iglesia de igual nombre.

La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey da inició con esta jornada a sus actividades para conmemorar el año entrante el aniversario 145 de la caída en combate, de El Mayor, epíteto con el cual Agramonte pasó a la historia.

