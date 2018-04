Aquí están los finalistas de la Liga Nacional de Fútbol

El solitario gol de Eduart Puga sentenció este jueves el triunfo de Sancti Spiritus sobre el ya clasificado elenco de Santiago de Cuba, y así los vencedores le ganaron el pulso a Las Tunas por el otro cupo del grupo uno a la final de la presente Liga Nacional de fútbol.

En la llave dos Pinar del Río y Camagüey igualaron a un gol, Cienfuegos sometió por 2-1 a la Isla de la Juventud, pero la fórmula de desempate permitió a los agramontinos unirse a los vueltbajeros como finalistas del torneo.

En el apartado tres, Ciego de Ávila ratificó su boleto con éxito de 3-0 sobre Villa Clara, y Granma festejó su avance a la ronda definitoria a pesar de su revés por 0-2 ante Guantánamo.

Esos desenlaces ratificaron además que Cienfuegos, Las Tunas, Guantánamo e Isla de la Juventud conservan la categoría, mientras que La Habana y Villa Clara deberán pelear por el ascenso.

Por Raiko Martín

