En activo tres tormentas tropicales sobre el Océano Atlántico (+Fotos)

Meteorología informa que sobre el océano Atlántico actualmente se mantiene vigilancia sobre 3 tormentas tropicales: Florence, Helene e Isaac; que en las próximas horas continuarán aumentando su velocidad de traslación, ganando en organización e intensidad y con posibilidades de convertirse en huracanes.

Florence está a mil 300 kilómetros al este sudeste de Islas Bermudas, con vientos de 110 kilómetros por hora y se mueve a 7 kilómetros por hora; mientras que Helene está a 365 kilómetros al sur de Cabo Verde y se mueve con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora.

La tormenta Isaac se formó en la tarde de este sábado, es la novena de la actual temporada, está a más de 2 mil kilómetros al este-sudeste de Barbados y podría llegar a huracán el lunes.

El próximo aviso sobre las tormentas Florence, Helene e Isaac se emitirá hoy a las 6 de la tarde.

