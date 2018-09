Abrirá sus puertas en Cuba el Iberostar Grand Packard

Máximo exponente de calidad y exclusividad de Iberostar en Cuba, el Grand Packard abrirá sus puertas el próximo diez de septiembre según nota de prensa divulgada por la cadena hotelera Iberostar Hotels y Resorts.

El hotel, considerado un clásico de la capital cubana, preserva la esencia del Paseo del Prado, se eleva con una moderna estructura superior, donde se disfrutan las vistas más espectaculares del entorno habanero hacia el Malecón, su bahía y el Castillo de los Tres Reyes del Morro.

La instalación, que acogió a Pablo Neruda y Marlon Brando, combina el valor arquitectónico del edificio y resurge de su fachada original.

En su construcción se tuvo en cuenta cada detalle para que la singular instalación, enmarcado dentro del segmento de hoteles urbanos y de la categoría de lujo Grand, sea un ejemplo de excelencia y satisfacción del cliente.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.