Visitará a Cuba el director de la Real Academia Española

La Habana, Cuba. – El señor Don Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, visitará 7 academias de la lengua española de Centroamérica y el Caribe.

El recorrido del académico español se desarrollará entre hoy y el 2 de marzo, y el periplo inicia por Cuba, donde será recibido esta noche por el director de la Academia Cubana de la Lengua, doctor Rogelio Rodríguez Coronel.

En La Habana se reunirá este sábado con académicos cubanos, también con Eusebio Leal Spengler y altos representantes del Estado, y recibirá el diploma de Miembro Correspondiente

El director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, recorrerá el domingo lugares habaneros de interés, y el lunes se encontrará con juristas en la Universidad de La Habana, ya que es el autor principal del Diccionario Jurídico Panhispánico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.