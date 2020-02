Vicepresidente de la República de Uganda de visita en Cuba

La Habana, Cuba. – Edward Kiwanuka Ssekandi, vicepresidente de la República de Uganda, inició este domingo una visita oficial a Cuba, informa el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, Cubaminrex.

Durante su estancia en Cuba, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, y recorrerá sitios de interés científico y cultural.

La República de Uganda es un país sin litoral en África Oriental, tiene una abundante fauna y un diverso territorio, que abarca las montañas Rwenzori y el inmenso lago Victoria.

Limita al sureste con el lago Victoria, al este con Kenia, al norte con Sudán del Sur, al oeste con la República Democrática del Congo y al suroeste con Ruanda y Tanzania. Su capital y ciudad más poblada es Kampala, con poco más de un millón de habitantes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.