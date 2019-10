Viceministra cubana realiza visita oficial a Serbia

Belgrado, Serbia. – La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González, fue recibida por el embajador cubano en Serbia, Gustavo Tristá, donde llegó para realizar una visita de dos días a Serbia, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación.

Como parte de su estadía tendrá una ronda de consultas políticas con Nemanja Stevanovic, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia; será recibida por el primer vicepresidente del Gobierno, Ivica Dacic; y dialogará con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Zarko Obradovic.

Después de su viaje a Serbia, procedente de Moldova, González se trasladará a Montenegro, con los mismos objetivos, al igual que lo hizo anteriormente en Moldova.

Durante su permanencia en Moldova, le fue concedida una audiencia por el presidente de la República, y con la titular del Parlamento de ese país.

