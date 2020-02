Valdés Mesa recibe a su homólogo de Uganda

La Habana, Cuba. – El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, recibió este lunes al vicepresidente de la República de Uganda, Excelentísimo Señor Edward Kiwanuka Ssekandi, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

Durante el cordial encuentro ambos dirigentes dialogaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad mutua de fortalecerlos, en particular la cooperación en materia de salud y educación. Asimismo, conversaron sobre temas de interés de la agenda internacional.

Acompañaron al distinguido visitante, los ministros de Estado para la Educación, Asuntos Exteriores, Minerales, Comercio y Asuntos de los Veteranos.

Por la parte cubana estuvieron presentes el viceministro primero del Ministerio de la Agricultura, la viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, la viceministra del Ministerio de Salud Pública, entre otros.

