Urge actuar con responsabilidad y disciplina

La Habana, Cuba. – La subdirectora provincial de Salud de La Habana, Yadira Olivera, explicó el difícil escenario que vive hoy el territorio, debido al incremento de casos confirmados de la Covid-19 por el foco de la tienda La Época, que desencadenó otros dos en una empresa de transporte del Comercio Interior, y los Laboratorios AICA.

La también directora del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología de la capital puntualizó, en la Mesa Redonda, que la provincia venía mostrando un comportamiento favorable hasta el 19 de mayo, cuando inició el evento de la tienda, fruto de la irresponsabilidad y falta de exigencia de entes administrativos.

Yadira Olivera precisó que son 105 los pacientes diagnosticados con la enfermedad a raíz de esos tres focos de transmisión.

Llamó a actúar con responsabilidad y disciplina, cumpliendo las medidas higiénicas y de distanciamiento social.

El director provincial de Salud de La Habana, Carlos Alberto Martínez, llamó en la Mesa Redonda a reforzar la aplicación de las medidas del plan para el control de la Covid-19 en la capital, ante el aumento de casos de la enfermedad.

Manifestó que la capital cubana se preparó para el enfrentamiento a la pandemia, mediante la instalación de centros de aislamiento y una amplia capacitación del personal de salud.

Indicó que La Habana mostró una evolución favorable con una reducción de los casos del nuevo coronavirus hasta el 19 de mayo, momento en que aumentó la tasa de contagiados.

Sobre ello, el directivo afirmó en la Mesa Redonda que los eventos en la comunidad no son la base de la tasa de incremento de la Covid-19 en La Habana, sino las serias dificultades de algunas instituciones para aplicar las medidas que lleven al control de la enfermedad.

El director provincial de Salud de La Habana, Carlos Alberto Martínez, afirmó en la Mesa Redonda que la situación epidemiológica en la capital es difícil, y agregó que el exceso de confianza puede llevar a un rebrote de la enfermedad.

Explicó que entre los factores causantes del incremento de casos de Covid-19 en la capital se encuentran la disminución de la percepción de riesgo en centros de trabajo y en la población en general.

Indicó el directivo que también se han dado incumplimientos en las orientaciones del plan de medidas para el control de la enfermedad, y llamó, asimismo, a fortalecer la responsabilidad individual para disminuir la tasa de contagios.

Martínez manifestó que se debe reforzar la profundidad de la pesquisa activa, e incrementar el rigor de la inspección sanitaria a instituciones estatales y a grandes grupos poblacionales.

El Coordinador de Fiscalización, Control e Higiene del Gobierno de La Habana, Orestes Llanes, informó en la Mesa Redonda cómo ha sido el sistema de enfrentamiento para evitar la propagación de la Covid-19.

Afirmó que se han realizado hasta la fecha más de 27 mil acciones de control en la capital, e impuesto 12 mil 371 multas por aumento de precios, o incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas.

Orestes Llanes acotó que se han efectuado 501 juicios, y han sido sancionadas 557 personas, de ellas 451 con penas de privación de libertad, por delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia, y actividad económica ilícita.

Subrayó que es prioridad velar por el buen funcionamiento de los lugares donde se expenden alimentos, y dijo que más de 50 coleros han sido procesados.

El Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata informó en la Mesa Redonda sobre el incremento de las medidas de control que se han reforzado en la capital, a partir del aumento del número de casos confirmados asintomáticos con la Covid-19, lo cual complejiza la situación.

Recalcó que ninguna de las medidas de aislamiento adoptadas en la ciudad han sido derogadas, por tanto el no cumplir con ellas representa una grave indisciplina que será combatida con todo el rigor de la ley.

García Zapata afirmó que no está permitido el reinicio de las actividades por cuenta propia que al comienzo de la pandemia fueron detenidas, así como no se deben realizar fiestas en los hogares, pues es necesario mantener el aislamiento físico.

Afirmó que no se puede ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos, el uso del nosobuco es obligatorio y en las colas hay que cumplir con el distanciamiento.

A elevar la percepción de riesgo, ser disciplinados y responsables ante la situación que vive el país, y en particular La Habana en la lucha contra la Covid-19, llamó en la Mesa Redonda el Gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata.

Enfatizó en la importancia de colaborar con los pesquisadores y ofrecerles la información necesaria, sin ocultar síntomas, pues con ello se pone en peligro la vida de todos.

García Zapata informó que desde mañana se habilitará en el Canal Habana un espacio donde las autoridades de Salud de la capital darán detalles de los casos confirmados, con el fin de que unidos enfrentemos la pandemia.

Alertó que en La Habana la situación es compleja, por tanto es vital continuar cumpliendo con las medidas de aislamiento social, pues esta es una lucha por la vida y tenemos que salir victoriosos, afirmó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.