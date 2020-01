Tuitazo gigante por la Marcha de las Antorchas

La Habana, Cuba. – Desde , la Universidad de La Habana será escenario principal de un tuitazo gigante, que hallará ecos en el país y para el cual las etiquetas serán #MarchaDeLasAntorchas, #DesagravioAMartí y #SomosFEU.

Este Twitter es una muestra inequívoca del respaldo de las nuevas generaciones a la Revolución.

La Marcha de las Antorchas tendrá por divisa la frase martiana De América soy hijo, a ella me debo, y comenzará tras una breve alocución del Presidente de la FEU y el homenaje al fundador de esa organización, Julio Antonio Mella, en el Memorial ubicado cerca de la Colina Universitaria.

Como ese desfile, se efectúan acciones para rendir honores al Apóstol, que incluye exposiciones, concursos, acampadas, rutas históricas, encuentros para el Diálogo de Generaciones, vigilias, talleres de pensamiento y los tradicionales desfiles pioneriles martianos.

