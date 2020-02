Tributo del Arzobispo de Nueva York a Félix Varela

La Habana, Cuba. – El Arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, rindió homenaje a Félix Varela, el sacerdote e intelectual que supo enarbolar el concepto de cubanía, y conocido como el que nos enseñó primero en pensar.

En el monumento funerario donde descansan los restos del Padre Varela, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el Cardenal evocó al cubano extraordinario de la primera mitad del siglo XIX, con notables aportes a la pedagogía y el sacerdocio.

Dijo que su visita forma parte de una misión pastoral en respuesta a una invitación del Presidente Miguel Díaz Canel, y de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y afirmó que aprecia en la Isla un pueblo bueno y una ciudad linda.

Minutos antes, el Arzobispo de Nueva York fue recibido por el Vicerrector Primero de la Universidad de La Habana, Dionisio Zaldívar, y recibió detalles de la historia y proyecciones de la institución.

