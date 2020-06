Trabajo y Seguridad Social, y Educación, mantienen medidas a favor de la salud

La Habana, Cuba. Un total de 36 medidas ha implementado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante la presencia de la COVID-19 en el país, todas vigentes y sin fecha de caducidad mientras persista la actual situación epidemiológica en Cuba.

La Titular del ramo, Marta Elena Feitó, informó en la Mesa Redonda que más de 600 mil trabajadores laboran a distancia, y las provincias que más ha usado esa modalidad de empleo son Pinar del Río, Sancti Spíritus, Granma y Guantánamo.

Hay que romper con el slogan de que horas de trabajo en la oficina equivalen a más resultados, enfatizó, e insistió en que lo importante es desarrollar la labor y hacerla bien.

Marta Elena Feitó, precisó que más de 68 mil adultos mayores y otras personas consideradas vulnerables permanecen en sus casas, y una cifra superior a los 40 mil trabajadores han sido reubicados en actividades priorizadas.

Más de 243 mil trabajadores por cuenta propia, de los más de 632 mil existentes en el país, tienen sus licencias suspendidas temporalmente, señaló la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó.

Al intervenir en la Mesa Redonda, acotó que La Habana, Matanzas, Villa Clara y Holguín concentran el 55 por ciento, y añadió que la suspensión de licencias estuvo acompañada de medidas tributarias, las cuales -subrayó- se mantienen vigentes.

Indicó que hay más de 4 mil 500 trabajadores sociales en el terreno, y se ha visitado el 99 por ciento de los núcleos vulnerables identificados.

Marta Elena Feitó dijo en la Mesa Redonda que se ha ampliado el servicio de pago a domicilio a los pensionados, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha atendido más de 20 mil planteamientos de la población.

La Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, informó en la Mesa Redonda sobre las alternativas que ha implementado el país para continuar el proceso de enseñanza en todos los niveles.

Destacó las numerosas iniciativas de los maestros para ayudar a los estudiantes a continuar su preparación, y afirmó que el Ministerio tiene en cuenta las recomendaciones del pueblo para perfeccionar su labor.

Ena Elsa Velázquez explicó que a partir del 27 de abril comenzaron a desarrollarse repasos televisivos de preparación para el ingreso a la Educación Superior, y se aumentó la orientación de seminarios y trabajos prácticos con vistas a la reanudación de clases.

Indicó que se mantiene la oferta de descarga gratuita de trabajos docentes en el portal Cuba Educa, y reiteró que las teleclases también se encuentran online, además de que se han ampliado los espacios para las distintas enseñanzas.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la situación epidemiológica en el país y la importancia de la continuidad de estudios, se prevé el reinicio de las actividades escolares partir del mes de septiembre, informó la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez.

Afirmó en la Mesa Redonda que una vez recomenzado el curso, se dedicarán de tres a cuatro semanas a la consolidación de contenidos, y luego se realizarán las evaluaciones correspondientes, e indicó que en ese período se divulgará también el escalafón para los estudiantes que se gradúan de 9no grado.

Señaló la Ministra de Educación que también se realizarán los actos de graduación en las distintas enseñanzas, atendiendo a las medidas higiénico- sanitarias orientadas en el país.

Igualmente -subrayó en la Mesa Redonda- las vacaciones de julio y agosto serán disfrutadas por los estudiantes de todos los niveles.

La Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, expresó en el espacio de la Mesa Redonda de este martes que se conciben nuevos espacios educativos, destinados a todos los niveles de enseñanza.

Reiteró que se priorizan las asignaturas de Matemática, Español e Historia para Primaria, Secundaria, Preuniversitario y Enseñanza Técnica y Profesional, además de espacios para la formación pedagógica y la enseñanza artística.

Informó que se agregan a la programación paneles informativos en vivo, en los cuales especialistas de todas las enseñanzas responderán a preguntas de la población, que podrá comunicarse vía telefónica o por correo electrónico.

Con vistas al curso escolar 2020-2021, la Ministra indicó que se organiza el proceso docente para lograr los objetivos de cada grado, con la aplicación de las bases del tercer perfeccionamiento del sistema de educación.

