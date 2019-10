Trabajadores cubanos se suman a la Campaña Lula Libre

La Habana, Cuba. – Miembros de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, se suman a la campaña de recolección de firmas para la liberación del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La acción liderada por la propia CTC y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, concluirá en la nación caribeña el próximo 28 de octubre y forma parte de una campaña internacional con el mismo propósito.

Fernando González, presidente del ICAP, destacó recientemente la solidaridad y el compromiso de lucha de Lula y llamó al pueblo cubano a rechazar lo que consideró una cruel estrategia del imperialismo, con la complicidad de la derecha regional.

Las firmas serán entregadas en el Encuentro Antiimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo, convocado del 1ro al 3 de noviembre próximo en La Habana.

