Todos inmersos en los festejos de La Habana

La Habana, Cuba. – Hoy a las 8 de la noche la Plaza de Armas, el Castillo de la Real Fuerza y el Museo de los Capitanes Generales exhibirán una nueva iluminación, como parte de las acciones que realiza la Oficina del Historiador en el aniversario 500 de La Habana.

La Especialista de Inversiones de la institución Joana Aeedo informó que ese mismo día, a la misma hora también se iluminará la Fuente de la India, el Paseo del Prado y el Complejo Morro Cabaña.

Explicó que, el domingo en la mañana, la Oficina del Historiador inaugurará la rotonda de G y Malecón, espacio que contará con una estrella iluminada que marcará el antiguo emplazamiento del monumento al General Calixto García, ubicado en 5ta avenida.

Joana Aeedo, agregó que horas más tarde reabrirá sus puertas la biblioteca infantil de la calle Reina, la Casa de Antonio Bachiller totalmente restaurada y el Museo de los Bomberos.

