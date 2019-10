Suscriben Cuba y Austria cooperación en sector hidráulico

Budapest, Hungría. – Cuba y Austria suscribieron un Memorando de Entendimiento para la Cooperación en el Campo de la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos, informaron fuentes diplomáticas de Cuba.

En el marco de la Cumbre Mundial del Agua que tiene lugar en Budapest del 15 al 17 de octubre, firmaron el documento Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, y Günter Liebel, viceministro de Sostenibilidad y Turismo de Austria, respectivamente.

En la ceremonia, los jefes de las dos delegaciones a este evento celebraron la conclusión del documento y destacaron su trascendencia para ambas partes en la cooperación en el campo de los recursos hídricos.

La firma de este documento, con vista a establecer su gestión integrada, sostenible y equitativa, reafirma el seguir fortaleciendo las relaciones económicas y de cooperación entre Cuba y Austria.

