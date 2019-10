Sistema de Comercio Interior por incrementar ofertas

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Comercio Interior desempeña un rol fundamental en la implementación de las más recientes medidas económicas encaminadas a incrementar las ofertas, y aumentar la producción nacional.

La titular del sector, Betsy Díaz, recalcó que en el país no se abren nuevas tiendas para la comercialización de productos en moneda libremente convertible, sino que en 77 establecimientos seleccionados existirán departamentos con esa finalidad.

Subrayó que en esta primera etapa habrá regulaciones comerciales para evitar el acaparamiento o la creación de un mercado paralelo, pues la venta iniciará en dos provincias: La Habana y Santiago de Cuba.

Todos los artículos que comenzarán a expenderse a partir de la próxima semana, en moneda libremente convertible, cuentan con el derecho a la garantía, como establecen las normas sobre protección al consumidor.

