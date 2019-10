Sesionará la Asamblea de Granma

Granma, Cuba. – La décima Sesión Ordinaria de la Asamblea del Poder Popular de Granma, correspondiente al XII Período de Mandato, es convocada por su Presidente Manuel Santiago Sobrino, para el 26 de Octubre.

Los miembros de ese órgano analizarán un informe de la Comisión Temporal sobre la Atención a la Población en las estructuras del Poder Popular del territorio, y aprobarán el movimiento de Jueces del Tribunal Provincial Popular.

La actualización de las indicaciones del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel, en sus visitas a la provincia, se incluye en la décima Sesión Ordinaria de la Asamblea, así como los movimientos de cuadros.

El Estado de cumplimiento de los acuerdos y disposiciones aprobados por la Asamblea en sesiones anteriores, y las Decisiones adoptadas por el Presidente de la Asamblea Provincial, se analizarán en la próxima sesión del máximo órgano de Gobierno en Granma.

