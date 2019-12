Santiagueros despiden el año con homenaje a la bandera

Santiago de Cuba. – A las 7 de la mañana de este martes se izaron 21 banderas cubanas de alto porte en la ciudad de Santiago de Cuba, como parte de las actividades de despedida del año y la llegada del aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

En varios puntos de la capital oriental, se desarrolló la ceremonia de izamiento donde jóvenes destacados de diferentes sectores recitaron la poesía Mi Bandera del poeta cubano Bonifacio Byrne.

A la actividad de la emblemática Plaza de Marte, acudieron las máximas autoridades del Partido y Gobierno en el territorio, así como el Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero.

El homenaje del pueblo santiaguero a la enseña nacional culminará a las 12 de la noche de este 31 de diciembre, con un espectáculo cultural, una feria gastronómica en el céntrico Parque de Céspedes y la tradicional Fiesta de la Bandera.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.