Respetar el Derecho Internacional Humanitario, tarea de todos

La Habana, Cuba. – La abogada cubana Dorys Quintana afirmó en La Habana que respetar el Derecho Internacional Humanitario, es pensar como ciudadanos del mundo, para preservar la especie humana que peligra con el desarrollo de armas sofisticadas y destructivas.

Quintana en el contexto de la V Conferencia de Estudios Estratégicos, declaró que la finalidad primordial del Derecho Internacional, es tratar de hacer escuchar la voz de la razón, en situaciones en que las armas silencian la consciencia de los hombres.

Subrayó, además, que debe ser respetado por todos los Estados tal como plantea el artículo 2 del Convenio de Ginebra, el cual obliga a las partes del conflicto a observar los principios fundamentales.

Quintana instó a reglamentar con prontitud en los tratados del Derecho Internacional Humanitario, los nuevos métodos y armas para la guerra, como la cibernética y los artefactos autónomos.

Irene León, académica ecuatoriana, durante la V Conferencia de Estudios Estratégicos, que se celebra en La Habana, afirmó que a los grandes centros de poder no les interesa el bienestar de los pueblos.

En la cita, León explicó que el capitalismo veta cualquier alternativa dirigida a garantizar el bien común, mientras que prioriza el desarrollo de las transnacionales.

León señaló que vivimos momentos difíciles, tensos, marcados por las diputas, pruebas de fuerza, golpes blandos, entre otros elementos que utiliza el poder capitalista, ahora más empeñado en elevar las corporaciones a la cúspide.

León, opina que es por ello que las corporaciones lejos de ayudar, son ellas las que vulneran los derechos de los trabajadores, modificando leyes laborales, pasando por encima de las regulaciones medioambientales, entre otras acciones propias del sistema capitalista.

