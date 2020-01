Repudia Cuba nueva sanción de Washington

La Habana, Cuba.- El Presidente Miguel Díaz-Canel expresó su rechazo a la reciente sanción del Departamento de Estado norteamericano contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías.

En un mensaje en Twitter, el mandatario repudió la disposición que prohíbe a Cintra Frías y a sus familiares cercanos ingresar a territorio estadounidense, y está vinculada con el apoyo de Cuba al Gobierno constitucional de Venezuela.

Díaz-Canel afirmó que se trata de más calumnias y mentiras, más amenazas y sanciones, y añadió que NO nos doblegaremos ante el imperio.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, también expresó en Twitter su condena a ese nuevo acto hostil, el cual se suma a la lista de maniobras desestabilizadoras hacia Cuba, y reiteró nuestra invariable solidaridad con Venezuela.

