Rememorán histórico alegato de Fidel

Santiago de Cuba. – Juristas y una representación del pueblo de Santiago de Cuba rememorarán este 16 de octubre el pronunciamiento de Fidel Castro de su histórico alegato, conocido como La historia me absolverá, en su aniversario 66.

En la celebración se significará la vigencia y ejemplo de las palabras de autodefensa del líder cubano ante el juicio político en su contra por su participación en los hechos del 26 de julio de 1953, que se convirtieron posteriormente en el Programa del Moncada.

La historica frase, La historia me absolverá pronunciada por Fidel en la penúltima vista del juicio, lo convirtió de acusado, en acusador de injusticias de la dictadura batistiana.

El acto en Santiago de Cuba servirá de espacio adecuado para la toma de posesión y juramento de un grupo de jueces, en la sala principal del Tribunal Popular provincial.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.