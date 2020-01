Rememoran en Cienfuegos entrada de Fidel

Cuba. – Una representación del pueblo de Cienfuegos se congregó en áreas del parque José Martí para rememorar la entrada de la Caravana de la Libertad encabezada por Fidel.

El acto político cultural devino espacio para recordar los pronunciamientos del Comandante en Jefe en aquella madrugada del 7 de enero, cuando rindió tributo a los héroes y mártires, y saludó al heroico pueblo del 5 de Septiembre.

Andrés García, periodista jubilado e historiador, precisó que el líder de la Revolución y su caravana entraron a Cienfuegos por la Calzada de Dolores y en el Paseo del Prado giraron hacia el Distrito Naval del Sur, en Cayo Loco, donde lo vitorearon los marinos, y dialogó con ellos.

Fidel habló de los planes de crear la Marina de Guerra Revolucionaria, la Marina Mercante Cubana y la Marina de Pesca, así como escuelas de marinos en las que pudieran estar todos ellos.

