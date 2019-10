Reivindica Contraloría de Cuba papel de la ética en su gestión

El Salvador. – La Controladora General de la República, Gladys Bejerano, reivindicó en San Salvador, los principios éticos que rigen la gestión de las entidades fiscalizadoras en Cuba.

Bejerano participa en la Asamblea General de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe, donde compartió la experiencia de Cuba en la formación ética de las nuevas generaciones de auditores.

La funcionaria expresó que no se puede separar actuación y ética, conducta y trabajo: la Contraloría General de Cuba se esfuerza para crear conciencia y fomentar la sinceridad, sobre todo del auditor consigo mismo.

Destacó el vínculo de la institución con las universidades, y la adición de jóvenes que, amén de aprender los fundamentos de la profesión, también aporta sus puntos de vista a los auditores más experimentados, y descartó, además, una supuesta pérdida de valores entre las nuevas generaciones.

