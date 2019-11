Reitera Cuba su compromiso con la UNESCO

La Habana, Cuba. – El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, sostuvo un encuentro con Audrey Azoulay, Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- quien valoró positivamente la labor de Cuba en las áreas que atiende esa organización.

Azoylay manifestó expectativas por su viaje a La Habana el próximo diciembre y agradeció la participación del ministro cubano en la 40ta. Conferencia General de la organización, y en el Foro de Ministros de Cultura.

Alpidio Alonso reiteró el compromiso de Cuba con el ente multilateral y explicó con ejemplos a la Directora General el impacto que tiene el bloqueo de Estados Unidos en el sector cultural.

Durante el encuentro, el ejecutivo cubano entregó a Azoulay una imagen de La Habana, capital que acaba de conmemorar el aniversario 500 de su fundación.

