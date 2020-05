Refuerzan en Pinar del Río medidas sanitarias

Pinar del Río, Cuba. – El presidente del Consejo de Defensa en Pinar del Río, Julio César Rodriguez Pimentel, dijo que se implementan medidas organizativas para contrarrestar los efectos de la infección causada por el virus causante de la Covid-19.

Detalló que paralelo al aislamiento social, la provincia paralizó el transporte, se estableció un permiso para la circulación de vehículos estatales, y existe restricción del movimiento de personas entre las 06:00 de la tarde y 06:00 de la mañana.

El presidente del Consejo de Defensa en Pinar del Río, aseveró que la lucha contra el nuevo coronvirus es de todos, y por tal motivo, se adoptan nuevas medidas asociadas a organizar y agilizar las colas en todos los establecimientos comerciales.

Rodriguez Pimentel aseveró que se modificó el horario de las tiendas de CIMEX y Caribe, en tanto existe un sistema automatizado para comprobar quiénes compran por segunda vez y evitar el acaparamiento

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.